Сыграть «свадьбу мечты». Что стоит дороже: свадебное платье или любовь?

О том, как в советские времена заключали браки, мы знаем только по рассказам близких. Сыграть «свадьбу мечты» было сложно: дефицит товаров. То ли дело сегодня. Обычным торжеством уже никого не удивишь.

Виталий в этом деле человек не новый. О том, что нынче по вкусу молодожёнам, знает по опыту работы. Говорит, что организовать свадьбу можно как угодно: с драниками да со шкварками, а можно и заморскую пищу отведать. Главное - желание клиента.

А вот семейная летопись этой пары похожа на кадры из кинофильма. Александр и Александра свою церемонию бракосочетания проводили не где-нибудь, а именно в Париже. Это сегодня они вспоминают с улыбкой тот день, когда с трудом успевали на рейс самолёта, летящего в «город любви» - тот самый, который соединил их сердца.

Именно его глаза говорят ей более 50 лет о той самой бесконечной и преданной любви. В их доме царит гармония и счастье. Рядом - только самые близкие. Ей было 16, ему - 21. Дальневосточный моряк «зацепил» сердце белорусской красавицы. Да так, что раз - и навсегда.