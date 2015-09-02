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Молоко второго сорта исчезнет из магазинов Беларуси с 1-го сентября

02 сентября 2015 09:03
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С 1 сентября в молочной классификации исчезнет такое понятие, как «второй сорт». Подробнее о новостях молочного мира мы поговорили с гостем программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Елена Войтехович, заведующая сектором стандартизации и нормирования молочной отрасли РУП «Институт мясо-молочной промышленности» НАН РБ.
Второй сорт отсутствует. Это связано с улучшением качеством молока или чем-то другим?

Елена Войтехович, заведующая сектором стандартизации и нормирования молочной отрасли РУП «Институт мясо-молочной промышленности» НАН РБ:
Безусловно, это качество молока.  За последние годы в Беларуси мы достигли больших показателей в получении молока. Это связано не только с объемами, которые уже увеличились, но и качество. Это достигнуто рядом причин. В последние годы идет модернизация ферм. На фермах установлены холодильные оборудования, гигиена и санитария наших ферм также улучшается.

А чем же отличается молоко «первого» и «второго» сорта?

Елена Войтехович, заведующая сектором стандартизации и нормирования молочной отрасли РУП «Институт мясо-молочной промышленности» НАН РБ:
Сорт молока зависит от ряда показателей: органолептические показатели, физикохимические, микробиологические. Физикохимические показатели - жирность, белок, кислотность. Микробиологические - общее содержании микробиологических организмов. Сырое молоко, идущее на промышленную переработку, теперь будет делиться только на 3 сорта: экстра, высший и первый.

В магазинах мы видим часто детское молоко и обычное. Оно чем-то отличается, или же это маркетинговый ход?

Елена Войтехович, заведующая сектором стандартизации и нормирования молочной отрасли РУП «Институт мясо-молочной промышленности» НАН РБ:
Оно отличается. В соответствии с требованиями, которые установлены Национальным СТБ, для производства продуктов детского питания используются только два сорта молока: экстра и высшее. Потому детское молоко всегда самого высшего качества.  

# Фотофакт # Продукты питания # Елена Войтехович

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