Путёвка в жизнь. В столице распахнёт двери ещё одна новая школа

Сегодня рассказы наших родителей, бабушек и дедушек про из школьную жизнь чаще вызывают улыбку. Трудно представить, что когда-то, полвека назад, чтобы успеть на первый урок, приходилось выходить на рассвете. Путь в другую деревню, где находилась единственная школа в округе, был неблизким: через лес, поля и болота, а исчислялся -километрами. Для современных школьников - нынче все условия.

Уже совсем скоро, буквально счет идет практически на минуты, первый урок начнется вот в этом храме знаний. 500 учеников смогут грызть гранит науки в стенах школы-новостройки, оборудованной по последнему слову техники.

Открывается школа пока на пол мощности. Оно и понятно – новый микрорайон – только расстраивается. Кабинет хореографии, тренажёрка, передвижное баскетбольное кольцо, два спортивных зала. В каждом - своя раздевалка. Пожалуй, такое внимание спорту уделяют не везде.

Здесь же родителям в помощь и такая задумка, как «электронная школа». К примеру, с помощью турникетов они смогут узнать, добралось ли их чадо до школы и во сколько ее покинуло. По идее «ноу-хау» можно будет проверить и успеваемость ребенка.

В будущем в средней школе планируют провести набор деток с ограниченными возможностям. Так называемая безбарьерная среда для них уже создана. Школа для жителей этого нового микрорайона - самый долгожданный строительный объект.

Еще в планах переход и на профильное обучение. Уклон будет на лингвистику. Кстати, в школе уже есть 3 специализированных «языковых» класса, обустроенных по последнему слову техники.