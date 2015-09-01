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Путёвка в жизнь. В столице распахнёт двери ещё одна новая школа

01 сентября 2015 09:38
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Сегодня рассказы наших родителей, бабушек и дедушек про из школьную жизнь чаще вызывают улыбку. Трудно представить, что когда-то, полвека назад, чтобы успеть на первый урок, приходилось выходить на рассвете. Путь в другую деревню, где находилась единственная школа в округе, был неблизким: через лес, поля и болота, а исчислялся -километрами. Для современных школьников - нынче все условия.  

Уже совсем скоро, буквально счет идет практически  на минуты, первый урок начнется вот в этом храме знаний. 500 учеников смогут грызть гранит науки в стенах  школы-новостройки, оборудованной по последнему слову техники.  

Открывается школа пока на пол мощности. Оно и понятно – новый микрорайон  – только расстраивается. Кабинет хореографии, тренажёрка, передвижное баскетбольное кольцо, два спортивных зала. В каждом - своя раздевалка. Пожалуй, такое внимание спорту уделяют не везде.  

Здесь же родителям в помощь и такая задумка, как «электронная школа». К примеру, с помощью турникетов они смогут узнать, добралось ли их чадо до школы  и во сколько ее покинуло. По идее «ноу-хау» можно будет проверить и успеваемость ребенка.

В будущем в средней школе планируют провести набор деток с ограниченными возможностям. Так называемая безбарьерная среда для них уже создана.  Школа для жителей этого нового микрорайона  - самый долгожданный строительный объект.

Еще в планах  переход и на профильное обучение. Уклон будет на лингвистику. Кстати, в школе уже есть 3  специализированных «языковых» класса, обустроенных по последнему слову техники.

 

# Фотофакт # Школы в Беларуси

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