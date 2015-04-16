Ник Вуйчич – человек без рук и ног – женился и воспитывает сына

Новости США. Знакомьтесь, Ник Вуйчич! Человек, стоящий перед толпой, заполнившей стадион, привлекает внимание тысяч не только своей вдохновляющей речью о силе надежды, но и тем, что он вообще может стоять там. Он благодарен судьбе за то, что родился без рук и без ног. Его жизнь была нелегкой, но благодаря любви родителей, близких, и вере в Бога, он прошел через все невзгоды. И теперь его жизнь наполнена радостью и имеет смысл.

32-летний Ник Вуйчич родился 4 декабря 1982 года и рос в Мельбурне (Австралия). Три сонограммы не выявили никаких осложнений. Появление малыша без конечностей стало шоком для родителей. Они не знали, как обращаться с младенцем без рук и ног. Мать четыре месяца не прикладывала сына к груди. Постепенно родители Ника привыкли, приняли и полюбили сына таким, какой он есть. Не существует никаких медицинских объяснений физических нарушений Вуйчича. Это крайне редкий врожденный порок, известный как синдром «Тетра-Амелия». У Ника есть единственная конечность на теле – подобие стопы с двумя сросшимися пальцами, впоследствии разделенными хирургическим путем – которая помогает ему удерживать равновесие. Ник прозвал ее Окорочок. Он научился ей печатать, поднимать предметы и даже толкать мяч. Хотя некоторые практические аспекты повседневной жизни (например, чистка зубов) до сих пор вызывают у него трудности.

Первые годы жизни были трудными. Родители делали все, что было в их силах, чтобы Ник мог посещать обычную школу и жить полной жизнью. Тем не менее, каждый день Ник терпел издевательства в школе. Он постоянно слышал в свой адрес: «Ты ничего не умеешь!», «Мы не хотим с тобой дружить!», «Ты никто!». Все изменилось: он больше не гордился тем, чему научился; он зациклился на том, чего никогда не сможет. Ник постоянно задавался вопросом, почему он отличался от других детей. В возрасте восьми лет он впал в депрессию. Когда ему было всего 10, он решил покончить жизнь самоубийством и попробовал утопиться в ванной. После нескольких попыток, Николас понял, что не хочет оставлять своих близких с чувством вины из-за самоубийства сына. Он не мог так поступить с ними. Ник прошел множество взлетов и падений. В возрасте 13 лет он повредил единственную ногу. Эта травма заставила его понять, что нужно быть благодарным за то, что имеешь, и меньше фокусироваться на ограниченных возможностях.

Его удивительное путешествие началось в 15 лет. После уроков Николас должен был целый час ждать машину, которая увезет его домой. Он сидел там один целый час. Каждый день. Однажды он оказался там не один. Компанию подростку составил школьный уборщик. Вскоре они стали друзьями и говорили обо всем. Именно этот человек вдохновил его рассказать свою историю. В 19 лет Нику предложили выступить перед студентами университета, где он учился (Университет Гриффита). В аудитории собралось около 300 человек. Ник Вуйчич: Я очень волновался. Весь дрожал. В течение первых трех минут моего выступления половина девочек заплакала, а большинство мальчиков изо всех сил сдерживали свои эмоции. Одна девушка подняла руку и сказала: «Извините, что перебиваю. Можно, я встану и подойду к вам, чтобы обнять вас?». И прямо перед всеми она подошла ко мне, обняла меня и прошептала на ухо: «Спасибо, спасибо, спасибо тебе. Никто не говорил мне, что я прекрасна. Никто не говорил, что меня любят. Никто не говорил мне, что я красива такой, какая я есть».





Юноша понял – ораторство его призвание. Элементарная благодарность вдохновила Ника объехать 44 страны и выступить 2000 раз. Он понял, что все мы нуждаемся в любви и надежде, и что у него есть уникальный шанс поделиться этим с людьми во всем мире.

У Ника Вуйчича два высших образования: бухучет и финансовое планирование. К тому же, он успешный мотивационный спикер и бизнесмен. Он долгое время практиковался в ораторском искусстве. Ник Вуйчич: Я работал с преподавателем, который помог мне стать прекрасным спикером. Особое внимание он уделял языку тела, так как сначала я не знал, куда деть свои руки! Он использует юмор и веру, чтобы вдохновить миллионы людей по всему миру, выступая на переполненных стадионах, встречаясь с мировыми лидерами и создавая бестселлеры.

Ник Вуйчич (в интервью PEOPLE): Люди смотрят на меня с любопытством. Всякий раз, когда они подходят и спрашивают: «Что с тобой случилось?», я отвечаю им с улыбкой: «Все из-за сигарет». Как и все люди, Вуйчич надеялся, что в один прекрасный день встретит свою любовь, но постоянно задавался вопросом «Кто захочет выйти за меня замуж?». Его последняя книга «Любовь без границ» подробно рассказывает о поисках настоящей любви, о его взаимоотношениях с 26-летней Канаэ Миахарэ, на которой он женился в 2012 году, о проблемах, с которыми они столкнулись на пути к браку. Ник Вуйчич с юности жил в страхе, что ни одна женщина никогда не полюбит его и не захочет выйти за него замуж. У него было много сомнений по поводу пригодности быть мужем и отцом. После отношений, которые не двигались вперед, он мечтал встретить невесту, семья которой будет рада принять его. Ник боялся, что его мечты навсегда останутся лишь мечтами. Но вся неуверенность исчезла, когда в 2010 году он встретил Канаэ, без которой теперь не представляет своей жизни.

Ник Вуйчич: У нас обоих были отношения, которые причинили много боли. Мы оглядываемся назад и видим, что эти болезненные времена помогли нам лучше узнать себя и сосредоточиться на том, что мы ищем в будущем супруге. Ожидание «того самого, человека» было порой чрезвычайно трудным. Но мы оба говорим, что ничего не изменили бы, так как это помогло нам стать теми, кто мы есть сегодня. «Любовь без границ» состоит из 15 глав. Есть главы, в которых Ник и Канаэ говорят на очень личные темы. Пара не уклоняется и от темы секса, представленной в девятой главе «Радости воздержания до брака и секс после брака». До брака Ник чувствовал себя обязанным заверить девушку, что его физические недостатки не помешают им заниматься сексом... Сейчас Ник Вуйчич живет в Калифорнии со своей женой и их 2-летним сыном, Киёси Джеймс Вуйчич. Пара ждет еще одного ребенка в этом году.

Ник проводит много времени с сыном. Нет ничего чудеснее для него, чем те ощущения, когда его маленький сын обхватывает его крошечными ручками и крепко обнимает. Мой девиз… Всегда любите себя, мечтайте, не сдавайтесь и не теряйте веру. К 32 годам этот молодой евангелист достиг большего, чем множество людей за всю жизнь. Он автор, музыкант, актер, а еще его хобби включает рыбалку и живопись. Ник признался, что он адреналиновый наркоман. «Сумасшедший» – думают многие, глядя, как Ник ищет волну во время занятия серфингом или прыгает с парашютом.

Я понял, что физическая непохожесть ограничивает меня лишь в той мере, в какой я сам себя ограничиваю. Ник играет в футбол, теннис, прекрасно плавает.