Составляем «зимний» рацион питания: важные правила зимней пищевой программы

С понижением температуры и появлением холодов наш организм как никогда нуждается в правильном питании.

Зимой иммунная система ослабевает, обмен веществ замедляется. Появляется состояние сонливости и подавленного настроения. Поэтому необходимо соблюдать некоторые зимние правила питания.

Важный пункт зимней пищевой программы – тёплая калорийная еда: супы, борщи, бульоны. Горячее блюдо хорошо согреет в холод, поддержит баланс жидкости в организме и прибавит энергии.

Не забудьте и про чеснок. В нем содержатся вещества, устраняющие микробы.

При составлении своего зимнего рациона, важно не забывать про витамины. Клетчатка, которая содержится в фруктах, способствует здоровому пищеварению. Специалисты советуют употреблять зимой как можно больше цитрусовых. В них много витамина С.

А те, у кого на них аллергия, налегайте на квашенную капусту.

Принимать пищу рекомендуется, как минимум, три раза в день. Если позволяет время, то между основным питанием – ещё два приёма. На ночь рекомендуется выпивать кисломолочный напиток.

Ещё одно важное «зимнее» правило: питаться в холодную пору нужно часто и разнообразно. В рационе постоянно должны присутствовать жиры, белки, углеводы, натуральные вещества.

Так что меняйте каждый день свой рацион и ваш организм получит максимум необходимых полезных веществ.