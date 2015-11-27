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Свадьба зимой. Оригинальные и сказочные идеи для свадебного торжества

27 ноября 2015 12:09
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Волшебное время новых надежд. Ожидание чуда и чего-то необычайно таинственного. Зима. Со всеми своими праздниками она буквально создана для горячего единения любящих сердец.

Свадьба зимой. Оригинальные и сказочные идеи для свадебного торжества-1

Национальный мотив можно использовать на протяжении всего торжества.  Это и угощение гостей блинами, и хороводы, и народные песни да пляски…

Свадьба зимой. Оригинальные и сказочные идеи для свадебного торжества-4

На самом деле сценарий для вашего зимнего торжества может быть самым разнообразным.

Свадьба зимой. Оригинальные и сказочные идеи для свадебного торжества-7

Свадьба зимой. Оригинальные и сказочные идеи для свадебного торжества-9

Свадьба зимой. Оригинальные и сказочные идеи для свадебного торжества-11

А чтобы глаза невесты искрились и улыбка была ещё более выразительной, следует подобрать правильный макияж.

Зимняя цветовая палитра представлена в светлых, воздушных тонах. Поэтому вы гарантировано получите сказочные кадры свадебного торжества.

Свадьба зимой. Оригинальные и сказочные идеи для свадебного торжества-14

А зима, как раз то самое время, когда можно позволить себе экспериментировать с нарядами.

Свадьба зимой. Оригинальные и сказочные идеи для свадебного торжества-17

Зима сама подсказывает цвета для оформления банкетного зала. Елочные шары, мишура, переливающиеся всеми возможными цветами радуги. Новогодние атрибуты позволят вам значительно сэкономить на оформлении.

Это ваш праздник, ваш день, символизирующий торжество любви, воспоминания о котором будут греть вас не только студеными зимами, но и всю жизнь.

Свадьба зимой. Оригинальные и сказочные идеи для свадебного торжества-20

# Свадьба # Фотофакт # Катя Герман # Светлана Светина

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