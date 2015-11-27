Свадьба зимой. Оригинальные и сказочные идеи для свадебного торжества

Волшебное время новых надежд. Ожидание чуда и чего-то необычайно таинственного. Зима. Со всеми своими праздниками она буквально создана для горячего единения любящих сердец.

Национальный мотив можно использовать на протяжении всего торжества. Это и угощение гостей блинами, и хороводы, и народные песни да пляски…

На самом деле сценарий для вашего зимнего торжества может быть самым разнообразным.

А чтобы глаза невесты искрились и улыбка была ещё более выразительной, следует подобрать правильный макияж. Зимняя цветовая палитра представлена в светлых, воздушных тонах. Поэтому вы гарантировано получите сказочные кадры свадебного торжества.

А зима, как раз то самое время, когда можно позволить себе экспериментировать с нарядами.