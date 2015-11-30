Идеальная походка. Как научиться красиво ходить?

Часто в спешке, мы, женщины, даже и не задумываемся о том, как выглядим при ходьбе со стороны. Забываем о том, что на нас смотрят окружающие мужчины. А ведь женщину узнают по походке.

Она упорно работала над собой и как следствие – стала настоящей легендой. Она без устали ловила на себе мужские взгляды. А они были прикованы к ее изумительной походке. Манящими движениями тела Мэрилин Монро восхищались и завидовали женщины.

Глядя на то, как ходят модели по подиуму, невольно задумываешься. Такой походке нужно учиться годами. Либо иметь ее уже с рождения. Но на самом деле секрет соблазнительных телодвижений абсолютно прост.

Большое внимание должно быть обращено на постановку стопы. Это очень важно.

И все же, самое сложное держать в этом деле осанку. Этот момент необходимо всегда контролировать.

Высокие каблуки всегда добавляют шарма походке. Но освоить эту науку многим женщинам не всегда удается.

Тренируйтесь ежедневно. Ведь походка – украшение женщины.