Какие предметы женского гардероба больше всего раздражают мужчин?

«Снимите это немедленно!» говорят они. А мы, девочки, хотим выглядеть стильно и при этом получать комплименты от своих кавалеров.

Наш стилист предлагает комплект – компромисс, в котором вы будете отвечать всем модным тенденциям и радовать глаз любимого. Кружевное платье цвета индиго в дуэте с удлиненным пиджаком мужского кроя – гармония цвета и фактуры.

Но не все дамы готовы заключать себя в установленные модой рамки.

Усыпанный паетками топ, джинсы «бойфренды», гламурные сникерсы – «взрывная смесь»! Этот образ кричит «обратите на меня внимание».

Аксессуары – пикантная нотка, завершающая модный портрет. Не переборщить – для многих невыполнимая задача.

И все же, согласитесь, вкус – дело тонкое. Следуйте советам наших специалистов и помните: главный акцент в вашем образе – это вы сами!