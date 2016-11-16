Насколько популярны сегодня детские библиотеки и как наши дети восполняют недостаток литературы дома?

Прошло уже то время, когда собирали макулатуру, стояли в очередях, чтобы заполучить заветный томик Бродского. С дефицитом книг закончилась и мода собирать домашние библиотеки.

Как же наши дети восполняют недостаток литературы дома? Чтобы выяснить это, отправляемся в самую настоящую сказочную страну под названием «Детская библиотека».

Именно здесь современные дети могут погрузиться в волшебный мир литературы. Но вот пользуются ли ребята такой возможностью? Ведь уже сегодня, чтобы написать доклад или сделать реферат, совсем не обязательно отправляться в библиотеку и переписывать книги от руки. Всё упростилось с появлением в нашей жизни Интерната. И, казалось бы, век детских библиотек подходит к концу. Но как бы не так!

Так, уже с детства библиотеки прививают главное – чувство ответственности и самостоятельности. Ведь взяв книгу на время домой, ребёнок должен вернуть её в назначенное время в целости и сохранности.

Да и где ещё, как не в библиотеке, ребёнок может почувствовать настоящую свободу. Здесь в он может самостоятельно выбрать книгу. И что самое удивительное, восполнить дефицит общения.

Так, здесь уже давно отказались от традиционного представления, что библиотека – это просто выдача книг. Сегодня дети приходят сюда, чтобы пообщаться, поиграть и даже чтобы посмотреть фильмы. Уже несколько лет в детской библиотеке № 10 существует клуб киноманов. А вот найти друзей и восполнить недостаток живого общения подростки могут в библиотеке № 7 – здесь открыли клуб тинэйджеров.