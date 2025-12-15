Анна Мачехина выполнила олимпийский квалификационный норматив

Анна Мачехина выполнила олимпийский норматив для дистанционных гонок на зимние Игры в Италии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская лыжница на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе стала 66 из 77 спортсменок. Этого оказалась достаточно, чтобы завоевать нужные очки в мировой рейтинг.

Отметим, что соотечественница получила нейтральный статус 11 декабря и успела выступить в воскресной гонке с раздельного старта. Обеспечив тем самым возможность принять участие в Олимпиаде в трех дисциплинах – это разделка, скиатлон и марафон. Анна стала третьей представительницей нашей страны, завоевавшей квоту на главный старт четырехлетия. Ранее, напомним, лицензии взяли фигуристка Виктория Сафонова и конькобежка Марина Зуева.