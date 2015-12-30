Сладкий источник счастья. В чем польза и вред шоколада?

Вот уже совсем чуть-чуть осталось до долгожданного и самого главного зимнего праздника – Нового года. Традиционно: мандарины, шампанское, елка, подарки, и, конечно же, огромное количество шоколадных сладостей.

Нет на свете лакомства, вкуснее этого. Его уважают взрослые и дети.

На пробу чудесную сладость в начале 16 века из Мексики привёз Колумб. Изначально такой деликатес готовился как ароматный напиток и считался роскошью.

Лишь столетие назад шоколадное питье научились превращать в твёрдый вид.

С развитием промышленности, шоколад стал более доступен. Его начали дополнять разнообразными добавками: молоком, специями и различными сладкими веществами. И сейчас видов шоколада не один, и даже не два.

Современной наукой изучены польза и вред этой сладости. Итак, для начала разберёмся, какой шоколад полезнее.

По мнению японских ученых, прием 50 гр. черного шоколада ежедневно, препятствует развитию язвы желудка и рака.

Белый шоколад обладает противовоспалительными свойствами. Применяется для лечения бронхиальной астмы и заболеваний легких.

Горький шоколад помогает справиться атеросклерозом.

Для детей сама сладость – уже праздник. Правда, некоторые родители запрещают ребенку кушать много сладкого. На самом деле, детям можно, и даже нужно давать шоколад. Только в умеренных дозах. Что же касается малышей до 3 лет, – их вовсе не стоит баловать сладостями.