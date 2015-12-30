Гороскоп для Рыб на 2016 год от ведущей СТВ Екатерины Забенько

Романтичны. Улыбчивы. Мечтательны. Рыбы.

Равнодушие – не очень хорошая черта, но в этом году Рыбы будут действительно ко многим вещам спокойно, без инноваций и жалоб. Многим захочется «драйва». В этом случае Обезьяна советует брать под управление в сои руки «плавники».

Рыбы, вы сможете добиться того, чего пожелаете, если не станете хандрить. Хандра и Рыбы – вообще понятия не совместимые.

Однако в середине года Рыбам захочется уединиться и забыться. А вот под конец года повеет свежий ветерок. Рыбы, наконец, обретут душевный покой и любовная жизнь выйдет на первый план.

Хороший период и для одиноких представителей знака: они будут пользоваться бешенным успехом у противоположного пола. Вполне вероятно, что Рыбы встретят человека своей мечты, с которым захотят связать свою жизнь.

В профессиональной сфере также грядут перемены. Неудивительно, ведь удел представителя этого знака – бесконечный поиск своего «места под солнцем». Такой благоприятный расклад на работе наполнит Рыб энергией и воодушевлением.