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«Музей Белки» появился в городском посёлке Большая Берестовица Гродненской области

06 сентября 2016 11:07
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«Ель растёт перед дворцом, а под ней хрустальный дом; белка там живёт ручная, да затейница какая! Белка песенки поёт, да орешки всё грызёт…» Пушкинские строчки очень уместны здесь – в музее белки, который находится в Гродненской области, в городском посёлке Большая Берестовица. Да и зверёк здесь живой имеется.

Идея посвятить символу посёлка музей возникла ещё в 70-е годы прошлого столетия. Сторожилы вспоминают, что в парках всегда возилось много ласковых, дружелюбных зверьков.

Белка на гербе Большой Берестовицы красуется со дня получения от короля Августа III Магдебургского права в 1754 году, а вот современный вариант был утверждён в 2006-м.

Сотрудники  музея умело воссоздали не только историю символа, но и отразили многообразие видов и процесс жизнедеятельности белок.

Издавна в Беларуси белка символизировала запасливость, благополучие и бережливость.

# Фотофакт # Музеи Гродно # Музеи Беларуси # Евгений Волков

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