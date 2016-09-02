Прямой эфир

От проекта до объекта: что сегодня предлагают белорусам создатели и строители каркасного жилья?

02 сентября 2016 07:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Представление  о загородной жизни давно уже не то что пять или десять лет назад.  Домик в деревне больше не ассоциируется с отсутствием удобств,  гектарами огородов и нелегким крестьянским бытом.

Рынок недвижимости настолько богат, а возможности строительных компаний настолько велики, что выбрать есть из чего, самое сложное – определиться.  И стоит отметить, что ничто так быстро не помогает с выбором, как цена.

За мечту можно отдать,  конечно, многое.  Но вопрос лишь в том, сколько вы можете себе позволить.

Надежное жилье без переплат – то, что сегодня предлагают белорусам создатели и строителей   каркасного жилья.

Деревянный, заполненный утеплителем дом  – хорошая альтернатива дорогому кирпичному либо  железобетонному квадратному метру. Не все что больше, тяжелее и крупнее на строительной площадке лучше. В этом убедились и наши корреспонденты.

Собственный дом – мечта, которой не суждено сбыться, либо реальность и даже по очень доступной цене?

# Фотофакт # Строительство # Алексей Посоцкий # Дмитрий Самошкин

Другие новости рубрики

Все новости
На «звёздных грядках» заслуженного артиста Республики Беларусь Владимира Громова
31 августа 2016 09:19

На «звёздных грядках» заслуженного артиста Республики Беларусь Владимира Громова

Гостиничный комплекс международного уровня и бизнес-центр: в чем успех группы отелей «Виктория»?
26 августа 2016 09:13

Гостиничный комплекс международного уровня и бизнес-центр: в чем успех группы отелей «Виктория»?

Игра «Удача в придачу» от сети «Евроопт»: сэкономить и выиграть автомобиль
25 августа 2016 08:45

Игра «Удача в придачу» от сети «Евроопт»: сэкономить и выиграть автомобиль