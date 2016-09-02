От проекта до объекта: что сегодня предлагают белорусам создатели и строители каркасного жилья?

Представление о загородной жизни давно уже не то что пять или десять лет назад. Домик в деревне больше не ассоциируется с отсутствием удобств, гектарами огородов и нелегким крестьянским бытом.

Рынок недвижимости настолько богат, а возможности строительных компаний настолько велики, что выбрать есть из чего, самое сложное – определиться. И стоит отметить, что ничто так быстро не помогает с выбором, как цена.

За мечту можно отдать, конечно, многое. Но вопрос лишь в том, сколько вы можете себе позволить.

Надежное жилье без переплат – то, что сегодня предлагают белорусам создатели и строителей каркасного жилья.

Деревянный, заполненный утеплителем дом – хорошая альтернатива дорогому кирпичному либо железобетонному квадратному метру. Не все что больше, тяжелее и крупнее на строительной площадке лучше. В этом убедились и наши корреспонденты.

Собственный дом – мечта, которой не суждено сбыться, либо реальность и даже по очень доступной цене?