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Рыболов Вадим Якубович: Рыбалка – это отдых душой!

27 июня 2016 10:07
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Мягкое свечение рождающегося дня, запах леса и трели ранних птиц.

Это утро за любимым делом опытный рыболов Вадим Якубович встречает на живописном озере Вяча. Мужчина увлекается рыбалкой с детства. А профессионально занимается уже 10 лет.

Свои первые соревнования мужчина вспоминает с улыбкой. Тогда без особой подготовки Вадим смог достойно выступить и поймать рыбу. Стимул был получен. Далее мастерство оттачивалось и победы становились всё значительнее.

Сегодня у нас нет цели наловить много рыбы. Мы лишь хотим насладиться прекрасным утром и получить мастер-класс от бывалого рыбака.

Рыбалка – сочетание глубочайшего умиротворения и адреналина. Потоку мыслей способствует абсолютная гармония с природой. Самые тяжёлые проблемы кажутся далёкими. А эмоции от удачного улова, по словам рыбаков, – не потускнеют даже с течением времени.

# Рыбалка в Беларуси # Фотофакт # Вадим Якубович

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