Арендное жилье: что предлагает агентство недвижимости «Твоя Столица»?

Так уж складывается, что всё больше потенциальных арендаторов и арендодателей пришлось экономить на посреднических услугах. Выбирая самостоятельно финансовый менее затратный путь решения квартирного вопроса. Тем не менее на рынке арендного жилья есть случаи обмана и недопонимания между собственниками жилья и квартиросъёмщиками. Эти столкновения мнений совершенно не разрешимы без грамотного вмешательства третьей стороны.

На сегодняшний день осталось немного классических агентств, предлагающих свою профессиональную помощь по этому вопросу. «Твоя Столица. Агентство недвижимости» – является ведущей риелторской компанией Беларуси. Подробнее - в сюжете телеканала СТВ.