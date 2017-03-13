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Арендное жилье: что предлагает агентство недвижимости «Твоя Столица»?

13 марта 2017 09:58
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Так уж складывается, что всё больше потенциальных арендаторов и арендодателей пришлось экономить на посреднических услугах. Выбирая самостоятельно финансовый менее затратный путь решения квартирного вопроса. Тем не менее на рынке арендного жилья есть случаи обмана и недопонимания между собственниками жилья и квартиросъёмщиками. Эти столкновения мнений совершенно не разрешимы без грамотного вмешательства третьей стороны.

На сегодняшний день осталось немного классических агентств, предлагающих свою профессиональную помощь по этому вопросу. «Твоя Столица. Агентство недвижимости» – является ведущей риелторской компанией Беларуси. Подробнее - в сюжете телеканала СТВ.

# Фотофакт # Недвижимость # Маргарита Почицкая

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