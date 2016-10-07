Психолог Валентина Хожаева: Важно носить улыбку в себе!

С первым вздохом и звуком новый житель планеты Земля…Улыбается! Учёные доказали, что улыбка – это врождённый навык. Научные исследования улыбки начались в 19 веке. Этот привычный мимический жест многогранен.

Американский психолог Пол Экман выделил 18 типов улыбок, при которых может быть задействовано от 5 до 53 лицевых мышц. Что интересно, за искреннюю и фальшивую улыбку отвечают разные части мозга. Подлинная улыбка поднимает уголки губ вверх, а искусственная – оттягивает их в стороны.

Специалисты утверждают, что улыбка работает зеркально. Если у Вас нет настроения, достаточно подать мышцам сигнал и гормон радости начнёт вырабатываться. Позитивно настроенный человек располагает к себе и вызывает подсознательное доверие у собеседника. Для представителей сильного пола улыбка женщины гораздо привлекательнее самого изысканного макияжа.

Улыбка, как и всякая эмоция – психологический процесс, который имеет под собой конкретную физиологическую структуру. В Национальной Академии наук Беларуси на отдельных клетках и нервных волокнах изучают процессы и механизмы формирования памяти. Здесь непосредственное влияние оказывают наши эмоции.

Негативные эмоции зачастую приводят к хроническому стрессу, который пагубно отражается на работе всего организма, способствует развитию сердечнососудистых заболеваний, нарушению работы желудочно-кишечного тракта. В то время как улыбка способна укрепить иммунитет, улучшить циркуляцию кислорода и нормализировать артериальное давление. Кроме того, люди, которые часто улыбаются, дольше остаются молодыми за счёт хорошего тонуса мышц лица.

Улыбайтесь как можно чаще, ведь хорошее настроение заразительно и вы непременно подарите радость ближнему. Улыбка – это символ счастья, язык, который понятен каждому живому существу.