Магия каштана: дерево, способное вылечить, накормить и вызвать взаимные чувства

Его называют конским за то, что был привезён из Балканского полуострова в качестве корма для лошадей. И солнечным – за стремление широкой листвы к солнцу. Дерево-экзот для нашей страны – каштан – давно приспособился к новой Родине.

Плоды конского каштана широко применяются в народной медицине. Они обладают хорошим противовоспалительным действием, повышают тонус сосудов, способствуют улучшению свертываемости крови. Кстати, вырастить такую кладезь лечебных свойств очень просто.

А ещё каштан бывает «хлебным» из-за растущих на нём съедобных плодов. У деревьев этого сорта другая форма листьев и сами плоды заключены в бурые и более пушистые плюски.

Жители Франции даже имеют свой праздник, посвященный благородному дереву, и считают блюда из каштана собственным национальным продуктом.

Съедобные каштаны содержат практически все витамины, что и орехи. Каштаны можно жарить, запекать, варить, тушить и даже есть сырыми. Для нашей страны характерны поджаристые каштаны. Чтобы их приготовить, необходимо сделать надрез, чтобы плоды не полопались, потом высыпать каштаны на гриль без добавления масла и жарить, периодически помешивая.

Каштаны можно использовать в пищу как отдельную закуску, уличный фаст-фуд, а также в качестве добавки к первым блюдам и гарнира к мясным блюдам.

По консистенции – как картошка, по вкусу – вспоминается сладость кукурузы.

На Корсике до наших времен даже сохранился свадебный обычай судить о состоятельности невесты по ее умению готовить блюда из каштанов и каштановой муки.

Кроме необычных свойств в медицине и кулинарии, дерево обладает и магическими свойствами, окутанными легендами.

Одна из них посвящена сицилийскому каштану окружностью почти в 58 метров, который однажды укрыл от грозы королеву Неаполя с её ста рыцарями. С тех пор дерево-рекордсмен называется «Каштаном сотни лошадей». А вот самое романтичное предание объясняет весенние свечные бело-розовые соцветия.