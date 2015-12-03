Полезные советы. Что делать, чтобы обувь не скользила?

С приходом зимы нас все чаще мучает вопрос: что делать, чтобы обувь не скользила?

При покупке сапог следует всегда обращать внимание на подошву. Чтобы не скользить, она должна быть рельефной.

Первая защита от падений – это «время от времени» натирать подошву наждачной бумагой.

Однако этот прием сработает только с обувью на толстой подошве. В противном случае, есть риск попросту её повредить.

Способ второй: наклеить на подошву обычный пластырь. Правда, этот способ самый недолговечный. Его придётся обновлять каждый день.

Ещё один интересный народный метод. Чтобы подошва сапог не скользила, натрите её сырым картофелем.

Ещё вариант: подошвы сапог нужно как следует очистить, затем – обезжирить ацетоном. Нанести быстро сохнущий клей в виде аккуратной змейки и посыпать крупным песком. После этого – обувь должна сохнуть хотя бы сутки.

Не забывайте, что резину необходимо регулярно мыть. Используйте для этого щётку и соду. Это помогает избавиться от окаменевших кусочков грязи.