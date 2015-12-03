«Денежный вопрос»: что можно было купить за одну монетку во времена советской эпохи?

Копейки – яркий атрибут советской эпохи! Они появились после установления советской власти во время реформы 1922-24 годов. Самые известные золотые червонцы и серебряные монеты обеспечивали твердость советской валюты.

Новые деньги отображали идеологию государства, на них были изображены советский герб, крестьяне, молотобойцы, рабочие и другие. Со временем драгоценные металлы заменили на более доступные – латунь, изменился дизайн.

Именно монеты 61-го станут символом Советского союза и прослужат вплоть до 90-х годов! С одной стороны новых копеек был герб и надпись СССР, с другой – номинал и всегда актуальный год чеканки.

Благодаря сбережениям своей бабушки, по советским временам, я настоящий миллионер – хочу ем кильку за 33 копейки, хочу эскимо за 28. Отправляемся в народ и узнаем, что можно было купить за заветные «двушки» и «пятаки»!

Автоматы с газировкой – любимое развлечение всех советских детей, да, что таить, и взрослых. Всего 1 копейку стоил стакан обычной газировки, а за три можно было выпить воду с обалденным вкусом апельсина, вишни, клубники – что душе угодно!

Копейки легко можно было найти в городе, и детвора с радостью собирала себе карманные деньги, на любимое мороженное и газировку ! К слову, за ее величество копейку можно было купить газету «Пионерская правда» или конверт, а за три – булочку столичную и «Комсомолку»!

Вместо жетонов и электронных проездных - 5 копеек! Именно столько раньше стоил проезд в метро. Причем, на станциях были установлены специальные монеторазменные автоматы, где 20, 15 или 10 копеек можно было разменять на заветные пятаки! Использовать металлические жетоны стали с марта 1992 года. 3 копейки – трамвай, 4 – троллейбус, 5 – автобус. Оплата в наземном транспорте была не менее увлекательной!

А вот две копейки, порой , решали судьбы: поздравить с Днём рождения, поделиться хорошими новостями и даже сделать предложение! Именно столько стоило позвонить по таксофону. Причем, ограничений по времени не было никаких. В отличие от междугороднего звонка , который стоил 15 копеек и говорить можно было роно минуту!

Игры с монетками стали хитом и в школах, и в университетах , и на работе. Самая популярная – «орлянка». Один человек подбрасывал монетку вверх, затем прятал, а другой должен был угадать, в руке у него «орел» – сторона монетки с гербом, или «решка». Часто бросали монетки о стенку, задача напарника была кинуть как можно ближе к предыдущей, и если можно было пальцами одной руки дотянуться до монеток, то игрок забирал себе все деньги! А вот благодаря «трясучке» можно было хорошенько обогатиться! Все участники клали ровное количество монет и делали ставку – «орел» или «решка», затем общую сумму трясли в руках и высыпали на поверхность и , как повезет, кто-то мог собрать всего две «решки», а кто-то десятки «орлов».