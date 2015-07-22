Прямой эфир

Почему козье молоко считается более полезным и дорогим, чем коровье?

22 июля 2015 09:24
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«Пейте дети молоко, будете здоровы!»  Все мы знаем с детства эту простую истину. О пользе козьего молока было известно ещё в глубокой древности. Его целебные свойства признавали Гиппократ и Авиценна. Насколько же оно действительно полезно?

Что интересно, козье молоко наиболее близко к молоку материнскому. Так как в нем много бета-казеина - вещества с незаменимыми аминокислотами.  Оно содержит не меньше лактозы, чем коровье. Козье молоко хорошо подойдёт тем, у кого язва желудка или же гастрит, диатез, диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ещё в древности многие красавицы любили купаться в козьем молоке. Подобные ванны помогали сохранить молодость и красоту. Нынче такие купания - конечно, дело дорогое. Но всё же для волос, лица и тела - это настоящее спасение.

Купить козье молоко в магазинах не так уж просто. Как-никак цена в два раза дороже коровьего. Но если всё же его купили, не забудьте прокипятить.

# Фотофакт # Человек и животные # Продукты питания # Виктория Ходосок

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