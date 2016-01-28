Почему холод полезен для человека?

Зимой многие мечтают полететь в жаркие страны. Подальше от холода. Но оказывается низкая температура за окном – залог вашего здоровья. Вопреки распространенному мнению, чаще всего люди болеют не в стужу, а в периоды оттепели и в слякотное межсезонье.

Мороз, в свою очередь, активизирует защитный слой организма и отлично дезинфицирует воздух.

Холод – отличный антидепрессант. Низкие температуры держат в тонусе вегетативную нервную систему, которая отвечает за противодействие стрессам. Поэтому зимой легче сохранять спокойствие и ровное расположение духа. А ещё холод помогает справиться со многими недугами. К примеру, с мигренью. Он сужает сосуды и снижает чувствительность нервных окончаний.

На холодовом эффекте основаны различные медицинские и косметические процедуры. К примеру, криотерапия – когда на организм одновременно реагируют низкие температуры. Это знаительно усиливает приток крови и обмен веществ.

Если вы решили сбросить парочку килограммов, займитесь этим вопросом зимой. Ученые пришли к выводу, что холод заставляет тело человека сжигать больше калорий на сбалансированную температуру. Чтобы потерять жировые прослойки, достаточно проводить два часа в день на температуре -17 градусов. Но для тех, кто не готов на такой экстрим, можно порекомендовать почаще заниматься физкультурой на свежем воздухе или приобщиться к активным зимним забавам.

Холод – это своеобразное молодильное яблоко – пронизывающий ветер сужает поры лица, уменьшает отечность и улучшает цвет кожи. После зимних прогулок вы станете ещё краше.

Поэтому не бойтесь низких температур и они обязательно пойдут вам на пользу.