Мужчина-няня Сергей Ханило: ключ к воспитанию ребёнка

Дом становится по-настоящему тёплым и уютным, когда в нём живут счастливые люди. От Сергея Иосифовича веет умиротворением и спокойной радостью.

Няней в семье Карповичей мужчина работает более 4-ёх лет. Он воспитал собственных двух дочерей и всегда мечтал о мальчишке. Не удивительно, что между ним и ребятами образовалась настоящая духовная связь.

Для Сергея Иосифовича эта работа в радость. Всю жизнь он трудился на заводе, а сейчас, наконец, нашёл дело по душе.

Сейчас нянь-мужчин крайне мало, да и относятся к ним, в основном, скептически. Однако на Руси для воспитания мальчиков часто нанимали именно мужчин. Считалось, что материнский инстинкт способен помешать женщине в грамотном формировании характера парня. Ирине есть с чем сравнивать: до Сергея Иосифовича с мальчишками работало несколько нянь-женщин.

Сергей Иосифович уверен, что дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества. Не только он их чему-то учит, но и ребята на многое открывают мужчине глаза.

Дети святы и чисты. Лучший способ помочь им стать хорошими людьми – это сделать их счастливыми. Сергей Иосифович всегда рядом, он искренне дарит свою заботу. Ведь именно внимание – ключ к воспитанию ребёнка.

Сергей Иосифович не просто помощник в стирке, уборке и глажке. Благородство – вот что он старается привить Тимуру и Илье. Мужчина исполняет мечты мальчишек, а ребята растут добрыми, умными и очень благодарными няне.

Нравственное воспитание детей сводится к доброму примеру. Есть люди, словно рождённые, чтобы передавать лучшее. Когда смотришь на ребят и Сергея Иосифовича, понимаешь: это большая удача, что они нашли друг друга.