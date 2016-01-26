Как не оказаться на месте Семен Семеновича из «Бриллиантовой руки»? Уроки по безопасному падению

Поскользнулся, упал, закрытый перелом, очнулся – гипс! Что делать, если на улице каток, и как не оказаться на месте Семен Семеновича из «Бриллиантовой руки»? Обратимся к специалистам!

Поспешишь – людей насмешишь. А в худшем случае – получишь травму. Все мы не отрываемся от мобильных телефонов, летим и не смотрим под ноги. Невнимательность и самонадеянность – главная причина падений. Статистика с начала зимы неутешительная: за сутки с симптомами «ледоболезни» к врачам обращаются по 150 человек! В большинстве случаев – это переломы лучевой кости, лодыжек, шейки бедра, вывихи плеча...

Безопасный путь начинается с правильной зимней обуви. Каблуки и тонкую подошву оставьте на лето! На скользкие сапоги или ботинки можете наклеить кусочки пластыря на тканевой основе.

Остановки общественного транспорта, подземные переходы, где холод резко сменяет тепло и образуется наледь, ступеньки, бордюры, плитка… Все это небезопасные места, где нужно быть аккуратными и не делать больших шагов.

На горизонте лед – обойдите, не поленитесь! Главное – беречь голову. Травмы конечностей врачи исправят, а вот сотрясение мозга нет.

Поэтому обязательно носите в холода шапку или капюшон. Не ходите с руками в карманах, так сложно удержать равновесие. Вот только от падений никто не застрахован.

Активно махать руками, согнуть ноги в коленях, сгруппироваться, постараться за что-нибудь ухватиться, приземлиться на руки или бок… Все эти советы хороши, но не всегда работают на практике, ведь приземляемся мы неожиданно и в доли секунды, оттого разум сковывает страх. Но научиться управлять своим телом – можно! Здесь работают законы физики. Отправляемся на мастер-класс!

Важное правило – если спускаетесь с лестницы, ставьте стопу параллельно ступеням, идите по диагонали. Поднимаетесь – полностью ставьте ногу на всю ширину ступеньки, чтобы не споткнуться и не съехать вниз. Никогда не переступайте ступеньки и не увеличивайте шаг! Это опасно. Потеряли равновесие при спуске, нужно как можно ниже присесть, перевернуться на бок, руки поджать к себе. Расслабите тело без резких движений – ничего не случиться! Напряжетесь от страха – полетите кубарем до самого конца…

Не падайте на вытянутые руки вдоль тела – это самая популярная ошибка! Руки не сработают, травма неизбежна.

Когда морозы сменит оттепель и придет весна, начнется еще более опасное время! Снег подтает, под водой спрячется лед. Так что будьте подготовленными и берите правила на заметку!

Наслаждайтесь зимой и берегите себя.