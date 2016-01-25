Самая безопасная «шпаргалка» – знания? Мнения преподавателей о «списывании»

На сессии, как на войне, все средства хороши. Вот и студентка Наталья кроме «штудирования» учебников прибегает и к хитроумным планам сдачи экзаменов.

Кстати, списывание – это царское дело. Та же самая «шпаргалка» принадлежала неграмотному Карлу Великому, который списывал своё имя и титул с образца.