Самая безопасная «шпаргалка» – знания? Мнения преподавателей о «списывании»
На сессии, как на войне, все средства хороши. Вот и студентка Наталья кроме «штудирования» учебников прибегает и к хитроумным планам сдачи экзаменов.
Кстати, списывание – это царское дело. Та же самая «шпаргалка» принадлежала неграмотному Карлу Великому, который списывал своё имя и титул с образца.
В горячую пору экзаменов изобретательность студентов не знает границ: заколки, таблетки, ручки, бутылки с водой, очки, ластики, скотч… И всё это – с секретом.
Однако рукописная «шпаргалка» всё-таки вид умирающий. Первое устройство для списывания – гаджеты. Многие сдают экзамены и с помощью микронаушника.
Таким шпионским изобретениям позавидовал бы сам Джеймс Бонд, однако использование даже самых навороченных устройств, порой, оборачивается курьёзами.
Пока одни думают, как списать, другие думают, как с этим бороться. Преподаватели признаются, что каждый раз принимают решение: показать, что ты видишь шпаргалку, или нет. Ведь когда-то и они были по ту сторону баррикад. Но дополнительных вопросов «списывальщику» не избежать.
В любом случае, преподаватели даже советуют студентом писать шпаргалки. Ведь тогда материал волей-неволей запоминается. А вот в день экзаменов просят забыть их дома. Взять с собой только самую лучшую и безопасную шпаргалку – знания.