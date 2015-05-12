Молодёжный развлекательный центр BUMPER PARK открылся в Минском ТЦ «Арена-Сити»

Аттракционы, зал с игровыми аппаратами, единственный в стране автодром с 12-ю машинками - и все это под одной крышей.
Отличным подарком к ясным майским праздникам стало открытие первого молодежного развлекательного центра BUMPER PARK в торговом центре «Арена-Сити».
Шоу-программа на целый день и море позитива для каждого.
Среди посетителей сложно встретить человека без улыбки. Здесь даже взрослые становятся детьми.
Два этажа нового комплекса стали хорошим дополнением к уже действующему на протяжении года детскому центру «Карамелька».
По словам организаторов, главный плюс BUMPER PARK - отдыхать здесь могут люди абсолютно любого возраста.