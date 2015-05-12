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Молодёжный развлекательный центр BUMPER PARK открылся в Минском ТЦ «Арена-Сити»

12 мая 2015 11:06
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Аттракционы, зал с игровыми аппаратами, единственный в стране автодром с 12-ю машинками  - и все это под одной крышей.

Отличным подарком к ясным майским праздникам стало открытие первого молодежного развлекательного центра BUMPER PARK  в торговом центре «Арена-Сити».

Шоу-программа на целый день и море позитива для каждого.

Среди посетителей сложно встретить человека без улыбки. Здесь даже взрослые становятся детьми.

Два этажа нового комплекса стали хорошим дополнением к уже действующему на протяжении года детскому центру «Карамелька».
По словам организаторов, главный плюс BUMPER PARK - отдыхать здесь могут люди абсолютно любого возраста.

# Фотофакт # Развлечения # Наталья Попко

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