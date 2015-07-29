Паримся с пользой. Банные дни, или «с легким паром!»

Как шутили герои советского фильма «Ирония судьбы, или с легким паром» ванная в квартире – это цивилизация, а процесс мытья в бане – это уже торжественный обряд.

Она поможет снять стресс, расслабиться, а главное заметно очистит организм и повысит уровень Вашего здоровья. Правда готовиться к бане тоже стоит с умом. Ни в коем разе нельзя идти париться голодным. За пару часов до процедуры необходимо устроить легкий перекус. А с собой еще желательно прихватить попить.

Важно помнить и то, что находиться в банном помещении рекомендуется только 10-15 минут. Долгое пребывание может нанести больше вреда, чем пользы. Два-три захода в парилку за одну процедуру будет вполне достаточно.

Александр банным дело, а именно русской баней, уже занимается более 20 лет. Говорит, что наука не из легких. Узнаем от него советы, как правильно париться, чтобы не навредить.

Итак, сперва – наперво делаем первый заходу в парную. После того, как тело достаточно прогрелось, можно нанести маску из меда. Ее растирают на коже массажными движениями.

Во второй заход в парилку берется так называемый целебный букет - веник. Им обхлестывают тело, чтобы прогреть его и усилить кровообращение. Кстати, для хорошего результата необходимо около шестиста хлестков.

После второго захода полезно будет слегка пройтись веничком по телу. Предварительно обмакнув его в воде с детским мылом. А уже после очищения так сказать тела и духа, можно приступить и к косметическим процедурам.

Прекрасным, мягко действующим средством для омоложения кожи лица станет маска из овсянки. Она хорошо впитывает в себя жир и вычищает из пор все загрязнения.