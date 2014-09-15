Овощно-фруктовые пироги от кондитера Лизы Пищиковой

«Морковный пирог»

Разбиваем 3 яйца и смешиваем их с 1 стаканом сахара. Это 180 гр. Аккуратно всё взбиваем венчиком или миксером. Далее - порция кератина - морковь.

Для того, чтобы пирог был сочный, морковь лучше потереть на мелкой тёрке. Можно добавить цедру апельсина для придания аромата.

Заливаем в смесь стакан подсолнечного масла и все перемешиваем. Для придания пикантности можете добавить грецкие орехи, изюм, корицу, мускатный орех, молотую гвоздику… Затем добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и 2 стакана муки - 260 гр. Всё перемешиваем до однородной массы. Выпекать нужно 30 минут при температуре 180-200 градусов. Готовность проверяем зубочисткой.

«Фруктовый пирог» (сливовый)

Взбиваем 2 яйца и стакан сахара до густой массы. Добавим 100 гр. размягченного сливочного масла, 125 гр. муки и 1 ч/л. разрыхлителя. Сверху выложить разрезанные ранее на четыре части сливы. Смешиваем корицу и ваниль. Посыпаем эту смесь сверху на пирог. Получится карамельная корочка. Пирог выпекается 30-35 минут при температуре 180-200 градусов.