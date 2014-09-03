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Квадроцикл - транспортное средство, которое выручит своего хозяина в любых условиях!

03 сентября 2014 12:34
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Какое транспортное средство выручит своего хозяина в любых условиях? Квадроцикл – вездеход, которому не страшно  бездорожье: песок, грязь, снег и даже вода!

Четырёхколёсный мотовездеход  довольно молодой транспорт – всего 45 лет назад был изобретен одной японской компанией. Компактный автомобиль с мощными колесами быстро завоевал популярность среди любителей экстрима. Только у нас в стране гонки на таких квадроциклах проводятся каждый месяц, за исключением зимнего периода.

Игорь Роговой:
Я выбрал квадроцикл, потому что он - универсальное транспортное средство. Зимой катаюсь всегда по льду. Хоть и не безопасно, но мне нравится адреналин!

Для того, чтобы управлять четырехколесным вездеходом  - не нужно специального обучения и водительских прав. За рулем может быть даже ребенок. Но ознакомится с простейшей техникой безопасности и правилами  поведения на дороге обязан каждый.

Квадроциклы делят на два типа: спортивные и утилитарные. Первые имеют меньший вес, небольшие колеса и двухколесный привод. С ручной коробкой передач они быстрее развивают скорость и разгоняются до 145 км/час. Второй тип – полноприводный, массивней и тяжелее.  Максимальный разгон до 100 км/час. На нем можно перевозить грузы и буксировать прицепы.

Соревнования на квадроциклах часто проводятся в болотистых лесах. И если для других экстремальных видов спорта дождь – преграда, то для этих «танков» все нипочем. Это гонки на выживание, а еще показ техники, выносливости и скорости...

 

# Необычный транспорт # Фотофакт # Квадроциклы

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