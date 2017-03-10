Как разговаривать с носителями английского языка?

Если с вами разговаривает носитель языка, вы вряд ли легко его поймете. И дело даже не в вашем уровне английского. Дело в том, что хотя английский и является родным языком носителя, оказывается, что он не всегда может точно выразить свою мысль.

В электронном письме было всего одно слово, и оно принесло компании крупные финансовые потери. Коллеге, для которого английский язык был не родным, письмо отправил англичанин. Получатель не знал точного значения слова, потому обратился к словарю и нашел два противоположных значения. Однако выбрал неверное.

Руководство нашло ошибку, которая стоила компании сотни тысяч долларов, лишь несколько месяцев спустя. Этой ошибкой оказалось то единственное слово. Все пошло не так из-за того, что сотрудничающие стороны думали о совершенно разных вещах.

Чиа Суань Чун, инструктор по межкультурному взаимодействию и коммуникативным навыкам, считает, что когда происходят такого рода ситуации, виноваты носители языка. Иронично, что именно они не могут выразить мысль достаточно четко, в отличие от людей, у которых английский второй либо третий язык.

Оказывается, люди, у которых английский не родной, строят предложения конкретнее и четче, чтобы смысл был понятен всем. А носители английского языка, в свою очередь, говорят слишком быстро, а также используют в своей речи шутки, сленг или выражения, специфичные для их культуры.

Они считают, что им не нужно подстраиваться под других, потому что они и так говорят на английском.

Носители языка оказываются в невыгодном положении, когда английский используется как язык-посредник, так как они испытывают сложности в понимании и выражении мыслей.

Неносители языка обычно используют более узкий словарный запас и простые выражения, без витиеватостей и сленга. Поэтому они без проблем понимают друг друга.

Еще одной проблемой при общении с носителями языка является аббревиация. К примеру, вместо того, чтобы написать «ожидаемое время прибытия – 16:53», они пишут «ОВП 16:53». Более того, аббревиатуры в британском и американском английском сильно различаются.

Культурный стиль также является препятствием. Например, когда в ответ на какое-либо предложение британец говорит «интересно», его соотечественник поймет, что на самом деле это значит «полный бред». Однако люди других национальностей поймут это «интересно» в прямом значении.

Непонятные слова, быстрая и невнятная речь вызывают много трудностей, особенно если качество звука во время переговоров по телефону или через видеосвязь оставляет желать лучшего. Неносители просто перестают слушать, так как ничего не понимают.

Носители английского, которые не изучают какой-либо иностранный язык, понятия не имеют, как использовать свой язык в качестве международного языка, поэтому в большинстве случаев первоначальный смысл их сообщения теряется.

Жан-Поль Нерьере, вице-президент по международному маркетингу компании IBM, говорит, что многие неносители языка, особенно французы и жители Азии, боятся «потерять лицо», поэтому поддакивают каждому слову, не понимая, о чем идет речь.

Именно поэтому Нерьере разработал глобиш – версию английского языка на основе стандартной грамматики и лексикона в 1500 слов. Сам автор называет его скорее «не языком, а средством коммуникации». После введения этого языка в пользование в 2004, учебник по «Глобишу» был переведен на 18 языков, и было продано более 200 000 экземпляров.

Жан-Поль Нерьере:

Если вы можете эффективно использовать простой язык для общения, вы сэкономите время, а также сможете избежать недопонимания и ошибок.

Когда вы разговариваете на английском с иностранцами с разным уровнем владения языка, важно настроиться с ними на одну волну и постараться говорить как можно понятнее.

Людям, которые учат иностранные языки, это удается лучше, чем носителям, считает Дженнифер Дженкинс, профессор, изучающая английский язык как язык международного общения в университете Саутгемптона в Англии.

На встречах носители разговаривают довольно быстро и считают этот темп нормальным.

Также они стремятся заполнить паузы, хотя делать этого не стоит. Иногда неносителям языка нужно немного времени, чтобы сформулировать предложение, поэтому следует промолчать. В противном случае, они будут в полном недоумении и никакого диалога не получится.

Если же вам долго не отвечают, скорее всего, вас просто не поняли.