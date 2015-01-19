Одарённые студенты-лингвисты Беларуси: изучить язык и увидеть Китай на расстоянии вытянутой руки

Шанс успешной жизни Евгений получил не сказать, что с лёгкостью, но с уверенностью. По доброй традиции китайский гранит науки ежегодно грызет двадцатка лучших белорусских студентов.

Первый раз парень оказался в Китае на стажировке. Затем сам преподавал китайский язык. Вторая удачная возможность студенту подвернулась уже в Поднебесной. Во время учебы парень нашёл занятие ещё и по душе: парень попробовал себя в качестве модели для участия в рекламных съемках парфюмерии и косметики.

Самым незабываемым оказалось путешествие на Филиппины. К слову сказать, в отличие от нашего героя, наверное, не многим удавалось ночевать на пляже и чуть ли не уснуть на кладбище.

А вот Ольга немного иначе смотрит в будущее. Побывать ещё раз – хочу, но так, чтобы переехать насовсем в ее жизненном сценарии пока что не прописано.

Интересно то, что с поездкой в Китай, заветное желание девушки наконец-то исполнилось.

Не смотря на то, что на карте Ольге выпал такой счастливый случай, родители Ольги все-таки переживали за дочь. Однако чужая страна дала студентке хорошую языковую базу, возможность приобрести новых знакомых и множество незабываемых впечатлений.

Уже на родине плодотворные труды, проделанные за ее пределами, принесли девушке диплом.

Наверное, сейчас многие удивятся. Ольга сегодня должна быть студенткой 4-го курса. Но она решила еще поучиться и не включать обучение в Китае в свою учебную копилку.

По сути, Евгению и Ольге повезло дважды, и даже, скорее, это не удача, а долгий старательный труд.