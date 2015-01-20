Одинокая подруга для замужней женщины: как себя с ней вести?

До свадьбы большинство девушек окружены стаями подруг - с ними они проводят всё своё свободное время, часами болтают по телефону, советуются в важных (и не очень) вопросах. Доверяют им самые сокровенные тайны. Но вот одна из них надела фату, и зачастую второй из них уже нет места в дальнейшей жизни замужней дамы.

Ольга Махонь:

Когда незамужняя девушка одевает фату, для нее на первом месте - муж, дети, благополучие в семье. Все интересы, которые были раньше, отходят немного на второй план.

А кто-то опасается: как бы одинокая подруга не увела мужа? Кому-то - просто не о чем разговаривать, а у кого-то - муж выступает против подруг.

Кто-то же придумал поговорку, что «женской дружбы не бывает», а еще и поговаривают о том, что главная причина окончания женской дружбы - мужчина.

Вероника Овсянникова:

Я считаю, что подруги должны быть до замужества, когда ты можешь ходить с ними в клуб. А когда появляется семья, то на это просто и времени нет. Да и у меня был плачевный опыт, когда подруга действительно хотела увести моего мужа и создавала проблемы вокруг нашей семьи.

Анна Космачёва:

На самом деле я «за» холостых подруг. У меня много таких. Это очень разбавляет семейный быт, кастрюли… Хочется иногда уйти от этих проблем и они приносят какую-то лёгкость, непринуждённость.

А бывают и такие ситуации, когда муж начинает проявлять внимание к одинокой и довольно привлекательной подруге.

Диана Климец:

Я была влюблена в мужа своей лучшей подруги. Но я не проявляла этой симпатии, так как не хотела ничего портить. Ведь она всё же моя подруга. Спустя время я узнаю, что мои чувства взаимные и как бы я ни пыталась противостоять этому, противиться, это оказалось выше нас обоих. Он всё же ушёл от своей жены.

Дарья Бруй:

У меня была ситуация, когда муж моей подруги начал проявлять ко мне симпатию, да и я в него безумно влюбилась, и это было взаимно. Но в силу своего характера я не могла себе позволить, чтобы мы были вместе. Поэтому я сказала «нет» и прекратила всякое общение и с ним, и со своей подругой. На чужом несчастье своё счастье не построишь!

Ситуации бывают разные. Главное - доверяйте своему мужу и своей подруге.