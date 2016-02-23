Прямой эфир

Оригинальность и внимание. Как правильно выбрать мужской букет?

23 февраля 2016 09:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мужчины – наша опора и защита. Так хочется порадовать их 23 февраля. Мы сотворим настоящий мужской букет.

Принято, что цветы дарят в основном женщинам. Однако доказано, что изысканный букет способен порадовать и представителей сильного пола. Кроме того, мужчина не сможет не оценить оригинальность и внимание со стороны своей дамы.

Мужской букет считается одним из самых сложных во флористике. Он представляет собой совокупность простоты, сдержанности и некоторой строгости. Лучше предпочесть насыщенные, смелые тона. Это подчеркнёт мужественность композиции и создаст необходимый акцент.

Оригинальность и внимание. Как правильно выбрать мужской букет?-1

Весьма органично будут смотреться тюльпаны, антуриумы, розы, лилии.

Оригинальность и внимание. Как правильно выбрать мужской букет?-4

В основу мужского букета ложатся цветы с длинными стеблями. Это позволяет создать эффект нескольких ярусов.

При составлении важно понимать, что итоговый результат должен быть созвучен с характером и образом мужчины.

Например, для харизматичных мужчин лучше подбирать цветы спокойных тонов.

Экспрессивным и ярким личностям подойдут цветы насыщенных оттенков.

Оригинальность и внимание. Как правильно выбрать мужской букет?-7

Букеты обязательно обрамляются зеленью. Как правило, это широкие листья, или стебли бамбука.

Удивит мужчину, так называемая, фигура из цветов. Такое флористическое решение может изображать что угодно.

Оригинальность и внимание. Как правильно выбрать мужской букет?-10

Помните о том, что любой подарок можно наделить особым смыслом. Так, грамотно составленный букет является одним из способов выражения вашего отношения вашему коллеге, деловому партнёру, или любимому мужчине.

# 23 февраля # Фотофакт # Цветы # Вероника Расинская # Анна Курлюта # Любовь Кондратович # Вячеслав Курлюта

Другие новости рубрики

Все новости
Опрос. Чего хотят и о чем мечтают мужчины?
23 февраля 2016 07:59

Опрос. Чего хотят и о чем мечтают мужчины?

Варианты необычного завтрака на 23 февраля
23 февраля 2016 07:00

Варианты необычного завтрака на 23 февраля

Уникальные документы Национального исторического архива Беларуси
22 февраля 2016 09:03

Уникальные документы Национального исторического архива Беларуси