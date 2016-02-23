Оригинальность и внимание. Как правильно выбрать мужской букет?

Мужчины – наша опора и защита. Так хочется порадовать их 23 февраля. Мы сотворим настоящий мужской букет.

Принято, что цветы дарят в основном женщинам. Однако доказано, что изысканный букет способен порадовать и представителей сильного пола. Кроме того, мужчина не сможет не оценить оригинальность и внимание со стороны своей дамы.

Мужской букет считается одним из самых сложных во флористике. Он представляет собой совокупность простоты, сдержанности и некоторой строгости. Лучше предпочесть насыщенные, смелые тона. Это подчеркнёт мужественность композиции и создаст необходимый акцент.