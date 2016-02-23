Оригинальность и внимание. Как правильно выбрать мужской букет?
Мужчины – наша опора и защита. Так хочется порадовать их 23 февраля. Мы сотворим настоящий мужской букет.
Принято, что цветы дарят в основном женщинам. Однако доказано, что изысканный букет способен порадовать и представителей сильного пола. Кроме того, мужчина не сможет не оценить оригинальность и внимание со стороны своей дамы.
Мужской букет считается одним из самых сложных во флористике. Он представляет собой совокупность простоты, сдержанности и некоторой строгости. Лучше предпочесть насыщенные, смелые тона. Это подчеркнёт мужественность композиции и создаст необходимый акцент.
Весьма органично будут смотреться тюльпаны, антуриумы, розы, лилии.
В основу мужского букета ложатся цветы с длинными стеблями. Это позволяет создать эффект нескольких ярусов.
При составлении важно понимать, что итоговый результат должен быть созвучен с характером и образом мужчины.
Например, для харизматичных мужчин лучше подбирать цветы спокойных тонов.
Экспрессивным и ярким личностям подойдут цветы насыщенных оттенков.
Букеты обязательно обрамляются зеленью. Как правило, это широкие листья, или стебли бамбука.
Удивит мужчину, так называемая, фигура из цветов. Такое флористическое решение может изображать что угодно.
Помните о том, что любой подарок можно наделить особым смыслом. Так, грамотно составленный букет является одним из способов выражения вашего отношения вашему коллеге, деловому партнёру, или любимому мужчине.