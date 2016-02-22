Уникальные документы Национального исторического архива Беларуси

Беларусь – небольшая страна с богатой историей. Протяжённость всех стеллажных полок государственных архивов – расстояние от Минска до Могилёва. Давайте познакомимся с некоторыми уникальными документами.

Самый старый экспонат Национального исторического архива Беларуси датируется 1391-ым годом, а наиболее поздний относится к началу 20-ого века. Всего в фонде более одного миллиона дел.

Особый интерес у граждан вызывает генеалогия, то есть создание фамильного древа. Сведения об истории той или иной семьи можно найти практически во всех фондах архива, но есть и основные источники. В первую очередь, это метрические книги, которые велись до 1917-ого года при церквях, костелах и синагогах.

Пролить свет на тайны родовых династий способны, так называемые, материалы дворянских депутатских собраний.

Если в советское время доступ к архивным документам был разрешён лишь историкам, преподавателям вузов, журналистам, музейным работникам и реставраторам, то сейчас каждый желающий может работать с книгами. Для этого достаточно написать заявление на имя директора архива.

Не меньше уникальных документов хранится и в Национальном архиве Республики Беларусь. Это большое количество ценных бумаг за период с 1917-ого года по настоящее время. Отдельное внимание - периоду Великой Отечественной войны. Рукописные боевые листки, посвящённые праздничным дням, военным событиям и творчеству солдат, передают удивительную атмосферу военных лет. Можно найти в архиве и такие исключительные документы, как личный дневник командира партизанского отряда, датируемый 1942-ым годом.

Строки из дневника, словно оживающая история. Они заставляют задуматься о цене жизни.

В хранилище личных фондов государственных и общественных деятелей можно обнаружить такие громкие фамилии, как Машеров, Киселёв, Притыцкий, Хоружая и многие другие.

Национальный архив Республики Беларусь постоянно пополняется новыми фондами и громкими именами. Это значит, у каждого их нас есть шанс сделать что-то выдающееся для своей страны и попасть в уникальный фонд.