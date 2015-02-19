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  • Ольга Федотова, инженер-синоптик ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» на СТВ

Ольга Федотова, инженер-синоптик ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» на СТВ

19 февраля 2015 07:57
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Предыстория создания гидрометеорологической карты весьма интересная. Она связана с трагическими событиями, которые произошли на Чёрном море за год до создания карты. Шла Крупская война и англо-французский флот находился у берегов Крыма. И разыгралась с 1954 года сильнейшая буря - 50 кораблей флота погибло. Буквально разбивались о скалы. После таких трагических событий было принято решение предусмотреть вопрос: можно ли предвидеть такие стихийные бедствия и трагические события для флота? И благодаря проведённому анализу по сбору информации о погоде с разных регионов, было установлено, что это возможно. Тогда и была создана первая метеорологическая карта.

Для синоптиков гидрометеорологическая карта - как настольная карта. Через службы коммуникации они посылаются в региональные, мировые центры службы погоды.

# Фотофакт # Экология # Ольга Федотова

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