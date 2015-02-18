С чего традиционно начинается подготовка к китайскому Новому году? Особенности китайской культуры, национальные блюда

С чего традиционно начинается подготовка к китайскому Новому году?

Управляющий гостиничным бизнесом Го Тунцин:

Китайский Новый год - самый важный и самый популярный народный праздник. К нему готовятся за месяц. В течении этого времени все занимаются приготовлением блюд из особенных продуктов. Приобретают новые вещи, занимаются уборкой квартиры. А также украшают окна традиционными символами Нового года. Например, принято украшать окна бумажными узорами и картинами из бересты, которые обозначают счастье и успех.

Главным атрибутом новогоднего праздника является ёлка.

Управляющий гостиничным бизнесом Го Тунцин:

Нет! Таких атрибутов не существует, кроме тех, которые я уже упомянул. Существует одно общее правило: все украшения будут непременно красного цвета, который у нас символизирует счастье. Обратите внимание на связку декоративных рыбок. В китайском языке рыба означает - «много». Таким образом, мы желаем себе и своей семье иметь всего в достатке.

В Китае начинают брать в руки фейерверки и хлопушки за один день до наступления Нового года. И продолжают таким образом шуметь и веселиться целых 15 дней. Но сейчас в Китае используют так называемые электронные хлопушки.

В качестве подарка на Новый год молодые люди получают красный конверт. Это касается только младшего поколения. Туда родители, бабушки и дедушки кладут «карманные» деньги.