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С чего традиционно начинается подготовка к китайскому Новому году? Особенности китайской культуры, национальные блюда

18 февраля 2015 10:18
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С чего традиционно начинается подготовка к китайскому Новому году?

Управляющий гостиничным бизнесом Го Тунцин:
Китайский Новый год - самый важный и самый популярный народный праздник. К нему готовятся за месяц. В течении этого времени все занимаются приготовлением блюд из особенных продуктов. Приобретают новые вещи, занимаются уборкой квартиры. А также украшают окна традиционными символами Нового года. Например, принято украшать окна бумажными узорами и картинами из бересты, которые обозначают счастье и успех. 

Главным атрибутом новогоднего праздника является ёлка.

Управляющий гостиничным бизнесом Го Тунцин:
Нет! Таких атрибутов не существует, кроме тех, которые я уже упомянул. Существует одно общее правило: все украшения будут непременно красного цвета, который у нас символизирует счастье. Обратите внимание на связку декоративных рыбок. В китайском языке рыба означает - «много». Таким образом, мы желаем себе и своей семье иметь всего в достатке. 

В Китае начинают брать в руки фейерверки и хлопушки за один день до наступления Нового года.  И продолжают таким образом шуметь и веселиться целых 15 дней. Но сейчас в Китае используют так называемые электронные хлопушки.

В качестве подарка на Новый год молодые люди получают красный конверт. Это касается только младшего поколения. Туда родители,  бабушки и дедушки кладут «карманные» деньги. 

 

# Фотофакт # Китай # Праздничные даты # Алиса Дударева # Инь Цинли # Го Тунцин

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