Как не испортить себе отдых: что необходимо знать о первой помощи?

С наступлением хорошей погоды мы все чаще стараемся проводить время на природе: выбираемся в лес, парк или к озеру. При этом, именно на природе велика вероятность получить травму. Как не испортить себе отдых, что с собой нужно обязательно взять и что необходимо знать о первой помощи?

Выезд на природу чаще всего сопровождается долгими и тщательными сборами. Однако иногда мы забываем самый главный ингредиент здорового отдыха – аптечку.

Если вы нечаянно порезались, рану необходимо сразу промыть чистой водой. Желательно – с мылом. Вода должна быть холодной. Так кровь остановится быстрее. После этого обработайте порез перекисью водорода и помажьте вокруг йодом. Заклейте его пластырем или забинтуйте.

Испортить настроение и самочувствие на природе могут и назойливые комары. Чтобы обезопасить себя, используйте защитное средство. Но если его под рукой не оказалось, и комар всё-таки вонзил в вас своё жало, старайтесь не чесать место укуса. Кстати, снять жжение поможет мятная зубная паста!

Потенциальную опасность на природе несут ещё одни вредители – клещи. После каждой прогулки старайтесь тщательно осматривать всё тело. Обнаруженного клеща нужно как можно скорее удалить и обязательно обратиться к врачу. Он посоветует вам необходимые профилактические средства.

Ещё одна опасность, которую таит в себе отдых на природе – тепловой удар. Потому старайтесь избегать долгого нахождения на солнце.