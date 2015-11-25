Почему специалисты рекомендуют заменять пластиковую посуду на стеклянную?

Компактность, легкость, низкая стоимость и простота в использовании. Это явные плюсы пластиковой посуды. Обратная сторона кроется на дне пластика. Кстати, обращать внимание, на которое рекомендуют специалисты.

На всех пластиковых товарах производитель обязан наносить маркировку. К примеру, распространённая цифра 5 – тип пластика – полипропилен. При правильном использовании - безопасный пластик. Под цифрой 6 – полистирол. Из него делают одноразовую посуду. Но в чем минус!? При температуре выше 40 градусов такой пластик выделяет токсичные вещества. К слову, температура кофе из обычного кофе автомата плюс 70 и выше.

А теперь на заметку хозяйкам: покупая обычный контейнер для хранения пищи обращайте внимание на его внешний вид.

Чтобы пластиковая посуда не нанесла вреда здоровью, использовать ее надо строго по назначению: один тип - для микроволновых печей, другой - для заморозки, третий - для посудомоечных машин и просто для хранения пищи.

Нередко многие заменяют контейнеры фольгой. Но и здесь есть свои нюансы.

Специалисты рекомендуют заменять пластиковую посуду на старую добрую стеклянную.