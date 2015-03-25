Михаил Криштапович, директор ОАО «Городейский сахарный комбинат» рассказал о сладкой «пище Богов»

Говорят, что сахар зародился в Индии. Это правда?

Михаил Криштапович, директор ОАО «Городейский сахарный комбинат»:

Говорить о сахаре в широком масштабе начали 510 лет до новой эры. Это было в Египте. Но в Египет он пришел из Индии. Далее начал распространяться в Греции, попал в Рим. В Египте он имел название «сакара», а по-гречески «сахарон». А дальше с Греции он попал в Европу. В Россию сахар попал в 18 веке. Хотя ранее это считалось достоянием богатых людей. В России также был построен первый сахарный завод. Петр I выдал указ в 1718 году, а в 1720 - этот завод уже запустили в строй. В Беларуси сахар тоже появился в 18 столетии. Первоначально это был тростниковый сахар, а с 1747 года был получен сахар с сахарной свеклы. Содержание сахара было всего лишь 1,5 процента, но тем не менее эта культура была выбрана, как основная. Потому что развитие и посевы сахарного тростника, как многолетней культуры, на Север не имели развития, поскольку эта культура требует свои климатические условия.

Мы знаем о существовании двух видов сахара: белый и коричневый (тростниковый). В чем отличие коричневого сахара от белого и насколько он полезен? Сейчас можно наблюдать сахар разного цвета: и белый, коричневый, и жёлтый и розовый…

Михаил Криштапович, директор ОАО «Городейский сахарный комбинат»:

Тростниковый сахар коричневый - это бенерара. Его истоки - островная территория британской колонии Гайана, на которой протекает река Бенерара.

Мы решили усовершенствовать вид сахара, дополнительно добавляя натуральные компоненты, которые и дают необычную окраску. Коричневый сахар - корица, мёд. Жёлтый - натуральный лимонный порошок.