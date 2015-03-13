Лилия Максименко, дрессирощик животных ГЗУ «Белорусский государственный цирк» на СТВ

Почему именно дрессура?

Лилия Максименко, артист-дрессировщик животных высшей категории ГЗУ «Белорусский государственный цирк»:

Как-то так сложилось. Я всегда очень любила собак. Первая собака у меня появилась в возрасте 10-12 лет. Я нашла маленького щенка в подвале и оставила его себе. Мои дети также любят собак. Они привыкли к ним.

Насколько сложна дрессура? Что нового появилось в этом направлении?

Лилия Максименко, артист-дрессировщик животных высшей категории ГЗУ «Белорусский государственный цирк»:

В дрессуре сегодня наблюдается гуманная волна. В работе чаще используется поощрение животного. Воздействие на животное происходит посредством голоса: когда хвалю, у меня один голос, когда ругаюсь - другой. Примечательно, что животные всегда это чувствуют.