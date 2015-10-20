Куда обращаться в случае пропажи вещей?

В общественных местах внимание рассеивается. Поэтому проконтролировать сохранность своих вещей становится практически невозможным.

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в своей жизни попадал в подобную передрягу. А ведь попытку найти потерянную вещь предпринимали не многие.

Меж тем, если вовремя обнаружить пропажу и обратиться по нужному адресу, шансы найти вещь, оставленную на вокзале, в автобусе, метро и даже на улице, - все-таки есть.

Все утерянные вещи хранятся на железнодорожном вокзале до 30 дней. Если же через несколько месяцев владелец не вспоминает о своей пропаже, вещи отправляются на склад реализации белорусской железной дороги.

Камеры хранения для пассажиров доступны 24 часа. Поэтому вернуться за своим утерянным багажом можно в любое удобное время.

Вы забыли вещь в автобусе. В первую очередь, необходимо звонить в автобусный, троллейбусный или трамвайный парк. Назвать номер маршрута и остановку, на которой вы выходили. Водитель проверяет салон только на конечной станции. Поэтому, к сожалению, случается, что не все вещи доезжают до диспетчерской из-за непорядочности пассажиров. А в каждом парке есть специальный журнал, в котором записываются все находки.

Забытая вещь в метро. В этом случае пассажир должен помнить: на какой станции потеряна вещь. На какой станции он вышел и в какую сторону направлялся состав. Если вы ехали по первой линии, спрашивайте свои вещи у дежурных станции Уручье или Малиновка. Если по второй - то на Каменной Горке или Могилёвской. Дежурные осматривают вагон на конечной станции. Обычно все находки остаются там до конца рабочего дня. Все найденные вещи отправляются в здание управления Минского метрополитена, где оборудована специальная кладовая. Кладовщик отмечает в журнал все находки. Если в течении полугода хозяин не объявляется, то находки поступают в собственность Минского метрополитена.

Что касается утерянных вещей на улице, то за помощью нужно обращаться в милицию.

Не теряйте и не теряйтесь! Будьте внимательны к себе и своим вещам.