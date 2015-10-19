Живые Барби. Девушки-куклы: почему они стремятся к образу идеала?

Большие сияющие глаза. Полные, соблазнительные губы. Точенная талия. Её сравнивают со знаменитой американской куклой. Знакомьтесь - «белорусская кукла Барби» - Екатерина Коба. Очаровательная Катя - успешная фотомодель, телеведущая и звезда Интернета. К своей кукольной внешности девушка относится достаточно спокойно.

Образ куклы Барби становится источником вдохновения для многих современных модниц. А для некоторых превращается в настоящую идею фикс. Так когда-то случилось с Синди Джексон и Сарой Бердж. 55-летняя американка Синди Джексон в погоне за кукольной внешностью сделала за всю свою жизнь 52 пластические операции. А британка Сара Бердж на ювелирную работу пластического хирурга потратила 500 млн. фунтов стерлингов. Но и сегодняшние последовательницы в желании заиметь облик барби иностранным леди ничуть не уступают: 24-летняя девочка из Одессы Валерия Лукьянова, 24-летняя москвичка Анжелика Кенова, готовая часами заниматься в спортзале и без конца посещать «чудо-врачей».

Наша белорусская Барби за свою кукольную внешность говорит «спасибо» не «золотым» рукам доктора, а матушке-природе. По словам Екатерины, к услугам пластических хирургов она никогда не прибегала. А поддерживает свою красоту вполне естественными способами.

Формы куклы Барби всегда считались универсальным идеалом женской фигуры. Однако, как проанализировали учёные, в реальной жизни такая фигура анатомически не возможна. Девушке с пропорциями куклы пришлось бы ходить на четвереньках. Она имела бы рост 175 см. и вес - 49 кг.