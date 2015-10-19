Фалафель: вкус восточного лакомства становится популярным для белорусов

Если Беларусь нельзя представить без драников, Нью-Йорк - без хот-догов, то улицы Иерусалима и Тель-Авива невозможно вообразить без пикантного аромата жарящего фалафеля.

Это блюдо, которое представляет собой жареные во фритюре шарики из нута и пряностей, - настолько полюбилось в Израиле, что стало негласным символом страны. Палатки стоят на каждом углу, и в них заглядывают все - и бедные, и бизнесмены.

Мода на заморский деликатес добралась и к нам. И похоже, что вкус восточного лакомства пришёлся по душе белорусам.