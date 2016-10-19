«Коричневое золото»: полезные свойства какао для организма человека

История какао берёт свое начало в Южной Америке. Ацтеки готовили из какао-бобов напиток «чоколатль», что в переводе с местного означало «горькая вода».

Этот напиток ценился настолько высоко, что употреблять его мог только император. И неспроста! Какао – кладезь микроэлементов, витаминов и минералов. Это один из рекордсменов среди продуктов, богатых железом и цинком, необходимых для образования и развития клеток крови.

Хотите просыпаться утром бодро? Простые рецепты для вас. На стандартную кружку смешаем одну чайную ложку какао-порошка с сахаром по вкусу, добавим немного горячей воды и перемешаем все до однородной массы. Затем добавим молоко и доведем все до кипения.

Какао называют «коричневым золотом». И, действительно, этот продукт весьма ценен для нас.

В какао-бобах содержится много триптофана, которые вырабатывают в нашем организме гормоны счастья. Кроме того, какао обладает тонизирующим эффектом и в отличие от кофе содержит меньше кофеина. Оттого наслаждаться этим вкусным шоколадным напитком могут даже дети с 3-х лет.

Только высококачественные какао-бобы, не содержащие никаких химических добавок, могут принести пользу.

При выборе этого продукта внимательно изучайте его состав. Лучше, если производителем будут страны, в которых произрастают шоколадные деревья: Индонезия, Нигерия, Бразилия, Мексика, Колумбия.

Злоупотреблять какао не рекомендуется людям, страдающими заболеваниями почек. Содержащиеся в какао вещества пурины в процессе распада образуют мочевую кислоту, которая не успевает выводиться организмом при плохой работе почек, скапливается в суставах и в итоге приводе к их заболеваниям.

Согревайтесь и наслаждайтесь какао в прохладную осень!