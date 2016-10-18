Как появились современные зонты?

Разноцветные, в горох, прозрачные – они спасают нас от непогоды. Только подумайте, этому незаменимому в нашей жизни аксессуару более 3000 лет.

Первый зонтик весил около двух килограммов, а длина ручки была больше метра. Трость и спицы для зонта изготавливали из бамбука, а полотнище – из специальной бумаги, перьев птиц или пальмовых листьев. Причем укрывались под ним не от дождя, а для защиты от палящего солнца. Кроме того, он был свидетельством знатности и богатства. Например, в Индии, чем влиятельнее был человек, тем больше зонтов носила за ним свита.

С востока «защитник от солнца» перекочевал в Древнюю Грецию, а оттуда и в Рим, где стал неотъемлемой частью женского гардероба. Для женщин и сановников аксессуар носили рабы. Существовала даже специальная профессия – носильщик зонтика.

В Западной Европе первые зонты появились лишь в 17-ом веке. А превратили этот предмет обихода в модный аксессуар французы. Они называли его «Парасоль». С дизайнерским «парасолем» любила совершать прогулки королева Мария-Антуанетта. Это была полуторакилограммовая вещица со спицами из китового уса. А первый «дождевой» зонт из промасленной ткани появился у короля Людовика 13-го в 1637 году.

В этом веке вошедший в моду зонт прописывался докторами как средство для предотвращения головокружений, эпилепсии, воспаления глаз, лихорадки и ожогов, а также служил громоотводом.

Спустя время 4 мая 1715 года в Париже создают первый складной зонтик. Лучшие мастера того времени придумывают зонт с «секретом»: они прячут в его рукоятку самые различные предметы – кошельки, фляги, курительные трубки, письменные принадлежности.

Маленькая зонтичная революция произошла в 1850 году, когда англичанин Сэмюель Фокс запатентовал зонт из прорезиненной ткани со стальными спицами.

Одним из первых популяризаторов зонта как мужского аксессуара стал писатель Даниель Дефо. Его герой Робинзона Крузо смастерил себе зонт из козлиных шкур. После этого долгие годы «солнечные зонты» в Англии называли «робинзонами».

В наше время это приспособление для защиты от ненастья – предмет высокотехнологичный. Сейчас зонты изготавливают из самых современных материалов, а над созданием новых моделей неустанно трудятся лучшие дизайнеры и инженеры.

Так, недавно в Канаде появился «визжащий зонт». В его рукоятку вмонтировано устройство с кнопкой, при нажатии на которую предмет начинает издавать звук, отпугивающий собак.

В США был изобретен зонт, на верхнем конце которого установлена лампочка, работающая от встроенной в ручку батарейки. А вот в Токийском университете ведется разработка Интернет-зонта. Он будет иметь беспроводное подключение к Интернету. А самый большой зонтик был сделан в Швеции. Диаметр аксессуара 240 см., под ним могут спрятаться 16 человек.