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Комфорт и красота: как выбрать самые неприхотливые растения для сада?

25 мая 2015 07:53
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Красивый ухоженный сад требует существенных затрат труда и времени. Но как быть, если у вас его не хватает, а приехав на дачу, хочется любоваться красивыми цветниками?

Мы решили выбрать самые неприхотливые растения для сада. На первый взгляд, можно подумать, что таких цветов нет или их очень мало. Однако сегодня существует огромное множество великолепных растений, требующих минимальной заботы. Это не означает что такие растения менее привлекательны или цветут не так обильно. Среди таких культур можно выбрать те, которые послужат замечательным украшением сада и не будут требовать к себе повышенного внимания.

# Растения и цветы # Фотофакт # Сергей Савельев

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