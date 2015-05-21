Идеи дизайна. Семья Ефимовых поделилась идеями оформления квартиры

Идея, как известно, - самый дорогой товар. И квартирный вопрос - не исключение. Оригинальный дизайн - прежде всего, показатель вашего вкуса и ваших мыслей. А финансы - дело второстепенное.

В этом уверена семья Ефимовых. Городская лавка, ретро-часы и обои с рисунком старых газет. Путешествие. Квартира начинается словно бы с перрона вокзала. Такова была задумка прихожей. В тему оказался и шкаф, полдочки в котором решили сделать из старых чемоданов. Функционально и стильно. Берите идеи на заметку.

Багаж для интерьера нашли на даче у родителей. Со временем он превратился и в настенные полочки. Дарить новую жизнь винтажным вещам - всегда вдохновляет.

Кухня - сердце в каждом доме. Здесь мы обсуждаем важные вопросы и проводим большую часть времени. Дизайн Станислав придумывал вместе с супругой Светланой. Удалось поиграть со цветом и с разнообразными фактурами. Маленькое пространство при помощи эффектных обоев, плитки и паркетной доски продлили на несколько уютных зон.

Здесь можно не только готовит кулинарные шедевры, беседовать с гостями за обеденным столом, но даже отдыхать в кресле за чтением.

В целях экономии кухонного пространства, приобрели духовку, совмещенную с микроволновкой, а также небольшую плиту с тремя камфорками.

Оформление стен - важный прием в дизайне. И к нему также нужно подойти основательно. Например, светлые обои увеличивают пространство и делают его более светлым, уютным.