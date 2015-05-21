Секреты изобретательности. Убираем тёплые зимние вещи и готовимся к летнему периоду

На улице теплый май - самое время разложить теплые вещи по полочкам. Но для начала приведём их в порядок.

Дамская обувь. Вид - не очень. Исправляем ситуацию. Небольшое загрязнение в виде сухой пыли аккуратно чистим мягкой щёточкой.

В случае сильных загрязнений, замшевую обувь можно помыть. Приготовим раствор. В мыльную воду добавим несколько капель нашатыренного спирта. Для мытья нам понадобится щетка. Именно ее, а не обувь мы будем окунать в мыльную воду. Затем обувь протираем мягким кусочком ткани и ставим сушить. Лучше - в теплой комнате, вдали от батареи, затолкав внутрь бумаги.

Элегантный элемент тёплой верхней одежды, безусловно, мех. А перед тем, как спрятать пальто в шкаф, не поленитесь провести профилактику. Так он надольше сохранит свой безупречный вид.

Шерстяные вещи. Чтобы они дольше оставались чистыми, постирайте их яичным шампунем для волос. При стирке изделий из ангора, добавьте при последнем полоскании чайную ложку глицерина. Это придаст мягкость.

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