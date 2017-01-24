Как сохранить здоровье волос в холода?

И хотя в этом году зима выдалась хрустальной и сказочной, для наших волос сильные морозы и ветер – отнюдь не волшебство, а настоящее испытание.

Минус за окном, сухой воздух в помещении… Итог – волосы становятся тусклыми, ломкими и очень сухими. А перепады температур и тесные головные уборы часто становятся причиной возникновения перхоти. Как же сохранить здоровую шевелюру в холода? Скорая помощь специально для вас!

Нет лучше лекарства для волос, чем питание натуральными маслами. Смешаем два яичных желтка, 2 столовые ложки натурального меда и 1 столовую ложку касторового или оливкового масла.

Такая маска смягчит и увлажнит сухую кожу головы, наполнит поврежденные волосы витаминами и минералами.

Для усиления эффекта обязательно используйте полиэтиленовую шапочку и полотенце, процедуру проводите не меньше 40 минут.

Более того! Вы можете сами дома приготовить мягкий очищающий шампунь из яичного белка, который поможет избавиться от сухих секущихся кончиков, разгладит волосы и восстановит их естественный баланс. Лучше всего продержать белковый шампунь полчаса, как маску.

Хотите отрастить длинные шелковистые волосы и быть похожей на звезду рекламы шампуня для волос – легко! На помощь придет пиво. О его удивительных свойствах знали наши прабабушки – вспомните, какие косы были у девушек в русских селеньях.

А все потому что в пиве содержится целый комплекс витаминов группы В, фосфор, магний, железо – все, что доктор прописал для роста волос. Мы смешаем стаканчик пива со столовой ложкой касторового масла, чтобы добиться идеального блеска.

Если хотите добиться невероятного объема и густоты, добавьте в пиво ржаной хлеб, а если нужно восстановить сухие безжизненные волосы – нет лучше дуэта пиво-кефир!

Настоящим бальзамом для волос станет стакан кефира и один яичный желток – итог послушные волосы – вам обеспечены! Если зимой у вас все-таки появилась перхоть, делайте маски на основе масла чайного дерева – это отличный рецепт!