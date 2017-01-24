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Небесные кристаллы: почему снежинки никогда не бывают одинаковы?

24 января 2017 07:37
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Они приносят с собой сказку. Волшебно кружатся в неспешном вальсе и бережно укрывают города белым полотном. Словно посланники небес, снежинки рождаются в далёких облаках из водяного пара и плавно опускаются на землю.

На 95 % снежинки состоят из воздуха, и они вовсе не белые, а прозрачные. На своём долгом пути к земле кристаллики сталкиваются друг с другом и крошатся. Поэтому, чем ниже температура, тем снежинки меньше. А когда столбик термометра  не поднимается выше 35-ти  градусов мороза, снежинки и вовсе превращаются в алмазную пыль.

Одному из первых запечатлеть снежинку удалось Уилсону Бентли более 130-ти лет назад. За свою жизнь он сделал около 5 тыс. изображений кристаллов снега. Уилсон фотографировал снежинки на чёрном бархате и пришёл к выводу, что как нет ни одной идентичной человеческой судьбы, так и не бывает одинаковых снежинок.

Существуют приметы о счастье, связанные с белоснежными пушинками.

Быть может, в связи с тем, что каждая снежинка уникальна, в воображении детей рождаются самые необычные ассоциации по поводу её внешнего вида.

# Фотофакт # Природные явления # Алена Павлова # Анастасия Мельник

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